Burgemeester Westerwolde 'positief-kritisch' in gesprek met Faber

SELLINGEN (ANP) - Burgemeester van de gemeente Westerwolde Jaap Velema is woensdag "positief-kritisch" in gesprek gegaan met de nieuwe minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV). Hij is positief over "de ambities en intenties" van Faber, maar heeft met name zijn zorgen geuit over de volgorde van de plannen van kabinet-Schoof. "Pas na het inperken van de asielinstroom kan de spreidingswet van tafel en een huurbeperking worden opgelegd", zo heeft Velema overgebracht.

"Ze heeft beloofd haar uiterste best te doen om de asielinstroom te beperken", zegt Velema na afloop van het gesprek. Daarbij heeft Faber ook onderkend dat de problemen door de vastgelopen asielketen "niet eenzijdig bij Westerwolde kunnen blijven liggen". De burgemeester zegt dat de inwoners van zijn gemeente die overlast ervaren door het volle aanmeldcentrum in Ter Apel, zich daarmee gehoord voelen.

Faber is voor Velema de vierde bewindspersoon met wie hij te maken heeft "sinds het begin van de asielcrisis, die nu het vierde jaar ingaat", zegt de burgemeester. "Al haar voorgangers hadden geen instrument om iets te kunnen doen, behalve op basis van vrijwilligheid. Ze kwam er allemaal achter dat dat niet toereikend is in dit soort situaties."

De spreidingswet werd opgezet als middel om asielzoekers gelijk over het land te verdelen en de druk op Ter Apel te verlichten, maar het nieuwe kabinet wil ervan af. Ook wil kabinet-Schoof geen sociale huurwoningen toewijzen aan statushouders, met als gevolg dat minder mensen de asielketen kunnen verlaten.