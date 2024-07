Tweede verdachte (15) opgepakt voor incident fietser Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT (ANP) - Een 15-jarige jongen uit Zwijndrecht is woensdag aangehouden omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld bij een geweldsincident afgelopen zaterdagnacht waarbij een 72-jarige man gewond raakte, meldt de politie. Dinsdagavond werd al een 17-jarige jongen aangehouden.

De man fietste na de kwartfinale tussen Nederland en Turkije in de nacht van zaterdag op zondag over de brug van Dordrecht naar Zwijndrecht toen hij hardhandig van zijn fiets werd gerukt door iemand op een scooter. Hij liep hierbij meerdere verwondingen op. Beelden van het incident circuleerden op sociale media.

De jongen die dinsdag werd aangehouden is een van de twee verdachten die op de scooter zat. Het is onduidelijk of de jongen die woensdag werd aangehouden ook op de scooter zat. De politie zoekt namelijk ook naar de persoon die het incident filmde, omdat ze ervan uitgaat dat diegene bewust achter het tweetal reed om het voorval vast te leggen, als een "vooropgezet spel". Op het moment zoekt de politie in ieder geval nog naar een verdachte.