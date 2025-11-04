Burgemeesterkandidaat New York neemt afstand van steun Trump

NEW YORK (ANP) - Burgemeesterskandidaat Andrew Cuomo in New York heeft de steun genuanceerd die hij kreeg van de Amerikaanse president Donald Trump. Die maakte herhaaldelijk duidelijk liever oud-gouverneur Cuomo als burgemeester van de miljoenenstad te zien dan diens rivaal en partijgenoot, de Democraat Zohran Mamdani. Trump keerde zich ook tegen de kansloos geachte kandidaat Curtis Sliwa van zijn eigen Republikeinse Partij.

Cuomo nam in een via X gedeelde video afstand van Trump, die onder meer heeft verklaard liever "een slechte Democraat" te willen dan een "communist". "Hij noemde me een slechte Democraat", benadrukte Cuomo. Mamdani greep de steunbetuiging juist aan om zijn tegenstander bij CNN af te schilderen als een marionet van de president en techmiljardair Elon Musk.

De 34-jarige Mamdani, die behoort tot de linkerflank van de Democratische Partij, gaat aan kop in de peilingen en versloeg Cuomo (67) eerder al in voorverkiezingen. Cuomo doet daarom dinsdag als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen in het bolwerk van de Democraten. Trump voorspelde op sociale media rampspoed als Mamdani wint en riep iedereen op Cuomo te steunen. Hij dreigde ook met het achterhouden van overheidsgeld als Mamdani wint.

Cuomo probeert volgens Amerikaanse media het gat in de peilingen te dichten door ook Republikeinse kiezers te paaien. Hij krijgt daarin steun van Trump en Musk, die waarschuwen dat een stem op de Republikein Sliwa neerkomt op een stem voor Mamdani. De opkomst van die voorheen relatief onbekende lokale politicus trekt ondertussen internationaal de aandacht. Nieuwssite Politico bericht dat linkse politieke partijen uit Europa in New York zijn gaan kijken of ze iets van zijn campagne kunnen leren.