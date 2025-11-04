Nog nooit zaten er zoveel vrouwen in de Tweede Kamer, met hulp van voorkeursstemmen

Bij deze Tweede Kamerverkiezingen is 43 procent van de verkozen Kamerleden een vrouw , laat stichting Stem op een Vrouw weten. Dat is het hoogste percentage vrouwen in de Kamer sinds 1918. Deze verkiezingen zijn vijf vrouwen extra met voorkeursstemmen verkozen, aldus de stichting.

Stem op een Vrouw baseert zich op de proces-verbalen van de uitslagen. Volgens de analyse zouden er 65 vrouwen in de Kamer zijn gekozen, oftewel 43,3 procent. In 2010 was 42,7 procent van de verkozen Kamerleden een vrouw. Na de verkiezingen van dat jaar kwamen er 64 vrouwen in de Kamer. De jaren daarna waren het er minder.

Voorkeursstemmen

Bij GroenLinks-PvdA zijn vier vrouwen met voorkeursstemmen verkozen tot Kamerlid, heeft de stichting berekend. Het gaat om Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann. Zij stonden te laag op de kandidatenlijst om in de Kamer te komen voor de partij, die 20 zetels haalde. Door voorkeursstemmen zullen zij kandidaten vervangen die hoger op de lijst stonden. Ook Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66 komt toch in de Kamer.

Volgens de stichting stemde deze verkiezingen iets meer dan 6 procent van de kiezers strategisch op een vrouw. Dat wil zeggen dat ze stemden op een vrouw die op een plek op de kandidatenlijst stond rond of onder het gepeilde aantal zetels. Dit stemgedrag past bij de campagne Stem op een Vrouw, die mensen oproept op die wijze meer vrouwen de Kamer in te stemmen . De stichting voert sinds 2017 campagne.

De Kiesraad maakt vrijdag de officiële uitslag van de verkiezingen bekend.

In 1918 werd Suze Groeneweg (zie foto) tot eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid verkozen. Vrouwen kunnen zich sinds 1917 verkiesbaar stellen. Sinds 1919 hebben ze ook het recht te stemmen.