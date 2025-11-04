ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog nooit zaten er zoveel vrouwen in de Tweede Kamer, met hulp van voorkeursstemmen

Politiek
door Nina van der Linden
dinsdag, 04 november 2025 om 8:59
ANP-362078247
Bij deze Tweede Kamerverkiezingen is 43 procent van de verkozen Kamerleden een vrouw, laat stichting Stem op een Vrouw weten. Dat is het hoogste percentage vrouwen in de Kamer sinds 1918. Deze verkiezingen zijn vijf vrouwen extra met voorkeursstemmen verkozen, aldus de stichting.
Stem op een Vrouw baseert zich op de proces-verbalen van de uitslagen. Volgens de analyse zouden er 65 vrouwen in de Kamer zijn gekozen, oftewel 43,3 procent. In 2010 was 42,7 procent van de verkozen Kamerleden een vrouw. Na de verkiezingen van dat jaar kwamen er 64 vrouwen in de Kamer. De jaren daarna waren het er minder.
Voorkeursstemmen
Bij GroenLinks-PvdA zijn vier vrouwen met voorkeursstemmen verkozen tot Kamerlid, heeft de stichting berekend. Het gaat om Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann. Zij stonden te laag op de kandidatenlijst om in de Kamer te komen voor de partij, die 20 zetels haalde. Door voorkeursstemmen zullen zij kandidaten vervangen die hoger op de lijst stonden. Ook Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66 komt toch in de Kamer.
Volgens de stichting stemde deze verkiezingen iets meer dan 6 procent van de kiezers strategisch op een vrouw. Dat wil zeggen dat ze stemden op een vrouw die op een plek op de kandidatenlijst stond rond of onder het gepeilde aantal zetels. Dit stemgedrag past bij de campagne Stem op een Vrouw, die mensen oproept op die wijze meer vrouwen de Kamer in te stemmen. De stichting voert sinds 2017 campagne.
De Kiesraad maakt vrijdag de officiële uitslag van de verkiezingen bekend.
In 1918 werd Suze Groeneweg (zie foto) tot eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid verkozen. Vrouwen kunnen zich sinds 1917 verkiesbaar stellen. Sinds 1919 hebben ze ook het recht te stemmen.

Lees ook

Dit is waarom vrouwen langer leven dan mannenDit is waarom vrouwen langer leven dan mannen
De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuisDe gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis
Hedy d'Ancona ondanks voorkeursstemmen niet naar EuroparlementHedy d'Ancona ondanks voorkeursstemmen niet naar Europarlement
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

A-House-of-Dynamite

Het bizarre einde van Netflix-hit A House of Dynamite ontrafeld

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

Loading