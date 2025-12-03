ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeesters mogen demonstraties tegen abortus beperken

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 10:58
anp031225122 1
DEN HAAG (ANP) - Mensen mogen demonstreren tegen abortus, maar burgemeesters mogen bepalen dat dit niet direct bij de ingang van een kliniek gebeurt. Een protestvak moet wel "binnen zicht- en gehoorafstand" van een kliniek zijn. De Raad van State heeft dat woensdag bepaald.
Enkele organisaties die tegen abortus zijn, wilden bij klinieken demonstreren, maar de gemeenten hadden bepaald dat ze niet bij de ingang mochten staan. In de regels voor demonstraties staat al dat gemeenten beperkingen mogen stellen om wanordelijkheden te voorkomen. Dat is het geval bij een protest bij een abortuskliniek, oordeelt de Raad van State. "Dat heeft te maken met de locatie en de kwetsbaarheid van de bezoekers van abortusklinieken. Rond een abortuskliniek hoort een bepaalde mate van orde en rust te heersen, net als bij een ziekenhuis. Het is een plek waar mensen komen die hun eigen grondwettelijke rechten uitoefenen en recht hebben op en behoefte hebben aan zorg."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-543125161

Krijg je echt een creditcard aan microplastics per week binnen?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

Loading