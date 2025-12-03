Burgemeesters mogen demonstraties tegen abortus beperken

DEN HAAG (ANP) - Mensen mogen demonstreren tegen abortus, maar burgemeesters mogen bepalen dat dit niet direct bij de ingang van een kliniek gebeurt. Een protestvak moet wel "binnen zicht- en gehoorafstand" van een kliniek zijn. De Raad van State heeft dat woensdag bepaald.

Enkele organisaties die tegen abortus zijn, wilden bij klinieken demonstreren, maar de gemeenten hadden bepaald dat ze niet bij de ingang mochten staan. In de regels voor demonstraties staat al dat gemeenten beperkingen mogen stellen om wanordelijkheden te voorkomen. Dat is het geval bij een protest bij een abortuskliniek, oordeelt de Raad van State. "Dat heeft te maken met de locatie en de kwetsbaarheid van de bezoekers van abortusklinieken. Rond een abortuskliniek hoort een bepaalde mate van orde en rust te heersen, net als bij een ziekenhuis. Het is een plek waar mensen komen die hun eigen grondwettelijke rechten uitoefenen en recht hebben op en behoefte hebben aan zorg."