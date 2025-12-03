Macron arriveert in China voor staatsbezoek

BEIJING (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron is in China aangekomen voor een driedaags staatsbezoek. Hij heeft in Beijing een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Zij gaan naar verwachting praten over onder meer handel en de oorlog in Oekraïne.

China wordt in Frankrijk gezien als een land dat een belangrijke rol kan spelen bij het verwezenlijken van vrede in Oekraïne, omdat het zeer goede banden onderhoudt met Rusland. De Franse buitenlandminister Jean-Noël Barrot zei maandag te hopen op Chinese druk waardoor Rusland zal instemmen met een staakt-het-vuren.

Het is Macrons vierde staatsbezoek aan China sinds hij in 2017 aantrad. Hij spreekt Xi en premier Li Qiang in de Grote Volkszaal in Beijing. Zijn bezoek eindigt in Chengdu. Vorige week keerden twee reuzenpanda's die China aan Frankrijk uitleende terug naar een reservaat in die zuidwestelijke stad.