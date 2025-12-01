Man (49) opgepakt om miljoenenfraude met subsidies tijdens corona

DEN HAAG (ANP) - Een 49-jarige man is woensdag opgepakt omdat hij voor ruim acht miljoen euro zou hebben gefraudeerd met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO), meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie maandag. Met die regeling kon extra zorgpersoneel worden ingehuurd tijdens de coronapandemie. Hij wordt ook verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.

De verdachte, die samenwerkte met anderen om de fraude te plegen, faciliteerde 32 zorginstellingen. Volgens de Arbeidsinspectie maakte hij vermoedelijk gebruik van meerdere spookbedrijven, om via die weg niet-bestaand personeel beschikbaar te stellen en zo de COZO-subsidie te krijgen. Via die bedrijven werd het ontvangen geld vervolgens ook weggesluisd.

Tijdens de aanhouding werden ook twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers en contant geld in beslag genomen.