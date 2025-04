Burgerberaad over klimaat vraagt mening van heel Nederland

RADIO KOOTWIJK (ANP) - Alle Nederlanders kunnen vanaf woensdag hun mening geven om het Nationaal Burgerberaad Klimaat te helpen in hun advies aan het kabinet. De groep van 175 mensen wil dat de rest van Nederland betrokken blijft bij het advies dat het burgerberaad in september aan het kabinet zal geven. "Onze keuzes en aanbevelingen kunnen invloed hebben op iedereen."

Ook kinderen en jongeren kunnen de vragenlijst invullen. "We vragen vooral wat mensen nu het belangrijkste vinden", vertelt Inge, een van de deelnemers. Deelnemer Francine voegt toe dat het ook over eerlijkheid gaat: "Of bijvoorbeeld vervuilende bedrijven meer geld moeten betalen."

Het burgerberaad komt in totaal zes keer een weekend bij elkaar. De samenstelling van de groep is vergelijkbaar met hoe Nederland eruitziet in geslacht, leeftijd, woonplaats en opleiding. Alle meningen over het klimaat zijn erin vertegenwoordigd. Zo vertelt Francine dat ze best sceptisch is over zaken die met klimaatverandering te maken hebben. "Ik was heel verbaasd dat ik werd uitgenodigd."

Discussie

Dit is nu al het vierde weekend dat de deelnemers het met elkaar hebben over deze onderwerpen. Tom en Sjoerd zeggen dat ze voor het burgerberaad niet zo bezig waren met het klimaat. "Nu ben ik er wel bewuster mee bezig", zegt Tom.

De deelnemers zien dat mensen in de groep wel met elkaar kunnen botsen in een discussie. "Maar dit gaat heel respectvol", voegt Inge toe. De anderen beamen dat. "Het is verrassend dat je het over het onderwerp oneens kunt zijn. Maar in de kern gaat het over waarden en dan kom je er vaak wel uit", zegt Inge.

Verrijkend en leerzaam

Het burgerberaad is vooral enorm "verrijkend en leerzaam", zegt Francine. En iedereen knikt ook enthousiast als Sjoerd vertelt dat hij hierdoor uit zijn bubbel is gestapt. "Nu spreken we mensen die je anders nooit tegenkomt." Iedereen vindt het erg waardevol voor de maatschappij. "Dit zouden de leden van de Tweede Kamer ook eens moeten doen", zegt Sjoerd.

De deelnemers van het burgerberaad zijn nu over de helft. Normaal gesproken zijn de weekenden in Amersfoort, nu toevallig in Radio Kootwijk. "Deze open heide was eigenlijk perfect om deze open discussie met elkaar te voeren", zegt Nienke Meijer, voorzitter van het burgerberaad.

Dat de deelnemers het goed hebben gehad, is duidelijk als de dag wordt afgesloten door Meijer. Mensen klappen als de catering wordt bedankt ("veel beter dan eerst") en een deelnemer zegt dat het nog wel langer had mogen doorgaan.