Met deze simpele truc kun je beter horen in een ruimte vol herrie

Heb je weleens moeite gehad om iemand te verstaan in een druk café of bij een rumoerige vergadering? Volgens een nieuw Frans onderzoek kan een simpel tikje met je vinger wonderen doen. Ritmisch bewegen, zo blijkt, helpt je hersenen beter door het lawaai heen te luisteren.

Een team onder leiding van psycholinguïst Noémie te Rietmolen van de Universiteit van Aix-Marseille wilde weten hoe beweging invloed heeft op onze luistervaardigheid. Want, zo schrijven de onderzoekers, het motorisch systeem in ons brein doet meer dan alleen beweging aansturen – het helpt ook bij het verwerken van timing en ritme in gesproken taal.

Ritmisch tikken werkt als voorbereiding

Voor het onderzoek luisterden Franstalige deelnemers naar opnames van iemand die zinnen voorlas, met flink wat achtergrondgeluid om het extra lastig te maken. Voorafgaand aan elk fragment kregen de proefpersonen de opdracht zich op een bepaalde manier ‘voor te bereiden’:

door zelf ritmisch met een vinger te tikken,

door mee te tikken op een hoorbare beat,

door alleen naar die beat te luisteren,

of door gewoon te wachten in stilte.

Daarna werd getest hoe goed ze de gesproken zinnen konden verstaan en hoe snel ze daarop reageerden.

De uitkomst was opvallend: deelnemers die vooraf fysiek tikten, of dat nu op eigen tempo of met een metronoombeat was, scoorden duidelijk beter. Ze verstonden de zinnen accurater én sneller dan de andere groepen. Volgens de onderzoekers is dit bewijs dat het motorisch systeem daadwerkelijk helpt bij het verwerken van de timing van spraak.

Tik je een weg door het geroezemoes heen

Wat dit betekent? Dat je jezelf kunt ‘primen’ om beter te luisteren in lastige situaties, bijvoorbeeld tijdens een gesprek in een druk restaurant. Even ritmisch tikken met je vinger voor je het gesprek aangaat, kan je brein net dat extra zetje geven om de woorden van je tafelgenoot beter op te pikken.

Bron: Science Alert