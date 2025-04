Burgerbescherming Gaza: doden door aanvallen op tenten ontheemden

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook zijn zeker 25 doden gevallen door Israëlische luchtaanvallen op tentenkampen voor ontheemde Palestijnen, meldt de lokale burgerbescherming. Er zijn ook tientallen gewonden gerapporteerd.

Een woordvoerder zegt dat in de nacht van woensdag op donderdag een raketaanval is uitgevoerd op verschillende tenten in het gebied Al-Mawasi in de stad Khan Younis. Daarbij vielen volgens hem zestien doden, vooral vrouwen en kinderen. Bij de luchtaanval raakten ook 23 anderen gewond.

De woordvoerder zegt dat later bij een aanval in de buurt van Al-Mawasi een vader en kind in een tent stierven. Er vond ook een luchtaanval plaats op een tentenkamp in Beit Lahia, in het noorden van de Gazastrook. Hier zouden zeker zeven doden en dertien gewonden zijn gevallen.