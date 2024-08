Norris wil Verstappen verslaan in Dutch Grand Prix

ZANDVOORT (ANP) - Lando Norris is vastbesloten Max Verstappen uit te dagen in de Dutch Grand Prix. "De reden dat ik denk dat we Red Bull kunnen verslaan, is omdat we ze de afgelopen twee, drie maanden in veel races hebben verslagen", zegt de Brit van McLaren in aanloop naar de race in Zandvoort.

Norris put extra hoop uit nieuwe updates aan zijn auto. "We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd en die stemmen optimistisch. Maar het zal spannend worden, want we racen niet alleen tegen Max in zijn Red Bull, maar ook tegen Mercedes en Ferrari. Op dit moment zijn er wel acht auto's die meedoen in de strijd om de winst, dus ik verwacht niet dat het eenvoudig wordt."

Norris is door zijn goede prestaties - hij won in Miami zijn eerste Formule 1-race en eindigde al vijf keer als tweede - de belangrijkste uitdager van drievoudig wereldkampioen Verstappen. Hij staat tweede in het kampioenschap, wel met 78 punten minder. "Ik was na de race in België (eind juli) wel toe aan de zomerbreak. Het was een goed moment om terug te blikken, want er zijn ook dingen fout gegaan. Als wij willen vechten voor de titel, kunnen we het ons niet veroorloven om die kleine foutjes te maken."