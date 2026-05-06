Burgers verliezen zaak tegen Solvinity-verlenging

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 16:21
DEN HAAG (ANP) - De rechter heeft woensdag besloten dat de overheid de overeenkomst met IT-dienstverlener Solvinity mag verlengen. Drie burgers waren naar de rechter gestapt om verlenging te voorkomen, omdat zij zich zorgen maken over de voorgenomen overname van het Nederlandse bedrijf Solvinity door een Amerikaans bedrijf.
Solvinity beheert het platform waarop onder andere DigiD draait. Het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De eisers die woensdag tegenover de staat stonden, zijn bang dat hun gegevens na een eventuele overname in handen kunnen komen van de Amerikaanse autoriteiten.
De overname van Solvinity door Kyndryl wordt nog onderzocht door het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). De minister van Economische Zaken en Klimaat kan de overname van Solvinity verbieden, als uit dat onderzoek zou blijken dat de overname kan leiden tot de "bedreiging van een publiek belang", zo zei de advocaat van de staat tijdens de zitting.
