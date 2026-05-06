Zelensky: Hongarije heeft inhoud waardetransporten teruggegeven

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 16:06
KYIV (ANP) - Hongarije heeft geld en andere bezittingen van de Oschadbank teruggegeven aan Oekraïne, meldt president Volodymyr Zelensky op X. Begin maart werden twee geldauto's in beslag genomen met 40 miljoen dollar, 35 miljoen euro en 9 kilo goud aan boord. Zeven bankmedewerkers werden tijdelijk vastgezet. Volgens de Hongaarse autoriteiten was het een onderzoek naar witwassen.
"We hebben onze mensen eerder al teruggehaald en nu zijn ook het geld en de kostbaarheden weer volledig op Oekraïense bodem", schrijft Zelensky. "Ik ben Hongarije dankbaar voor zijn constructieve aanpak en beschaafde stap."
De Oekraïense president noemt de teruggave van de kostbaarheden een "belangrijke stap voor de relatie met Hongarije". De inbeslagname vond plaats voordat premier Viktor Orbán half april de parlementsverkiezingen verloor van Péter Magyar. Orbán hield steun aan Oekraïne tegen. Magyar heeft gezegd dat hij betere banden wil met Kyiv.
