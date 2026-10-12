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Burnham: incident RAF Fairford vrijwel zeker aangestuurd door Iran

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De Britse premier Andy Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis RAF Fairford "hoogstwaarschijnlijk" is gecoördineerd in Iran. Het incident is "vrijwel zeker" aangestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG), aldus de premier in het parlement.
"Wij tolereren deze dreigingen op ons grondgebied niet", verklaarde Burnham. Hij zei het vermogen van Iran en de IRG om het Verenigd Koninkrijk schade toe te brengen verder te zullen beperken met nieuwe sancties. Burnham vertelde eind september signalen te hebben van Iraanse betrokkenheid. Teheran ontkende toen betrokkenheid.
Bij de luchtmachtbasis vond eind september een verdachte situatie met drie busjes plaats. Vijf mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosievenwet, later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Er werden geen explosieven gevonden. De politie pakte later nog eens twee anderen op. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten.
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