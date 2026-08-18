Buschauffeur naar ziekenhuis na mishandeling, verdachte opgepakt

EIJSDEN (ANP) - Een buschauffeur van Arriva is maandag in Eijsden mishandeld door twee personen die bij hem in de bus stapten. Hij raakte daarbij dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Eén verdachte is inmiddels aangehouden, de andere persoon wordt nog gezocht, meldt de politie.

Het incident gebeurde kort na 16.00 uur bij een bushalte aan het Veldje in de Limburgse plaats. De twee personen stapten daar volgens de politie in, maar weigerden te betalen. Daarop ontstond een woordenwisseling. De buschauffeur probeerde hen uit de bus te zetten. Hij werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. De twee personen sloegen op de vlucht. Een van hen kon na een achtervolging door de politie worden aangehouden. Het gaat om een jongen uit België.

Hoe het nu met de buschauffeur gaat, is onbekend. Een woordvoerder van Arriva bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden, maar laat weten geen verdere mededelingen te doen.