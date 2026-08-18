Ouders vragen rechter om namen onder euthanasiebrief aan OM

DEN HAAG (ANP) - De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben dinsdag de rechter in een emotioneel appel gevraagd om de namen van de ondertekenaars van een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie. Dat wil die namen niet vrijgeven. Milou Verhoof overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Iets wat het OM ontkent.

"Wij zijn kapotgemaakt door voor ons onbekende artsen met deze brief en ons rouwproces wordt sindsdien volledig overschaduwd", zei haar moeder in de Haagse rechtbank. "Die actie verdient geen 'handen boven het hoofd' door het OM."

De ouders hadden een kort geding aangespannen om achter de identiteit van de ondertekenaars te komen. Zij willen de artsen via de rechter en het tuchtrecht ter verantwoording roepen.

Zes namen bekend

Het OM ontving begin mei 2024 een brief van veertien artsen; zes van hun namen zijn bekend. Justitie wil de overige namen niet geven.

De rechter doet op 3 september uitspraak.