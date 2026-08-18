Schaatser N'tab verlengt contract bij Team IKO-X2O

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Dai Dai N'tab blijft langer bij Team IKO-X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. Dat meldt de ploeg van coach Martin ten Hove. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste.

"Ik ben blij dat ik verbonden blijf aan een team dat duidelijk een mooie toekomst voor zich heeft. Na een pittig jaar kan ik mijn doelen weer stellen en daar kijk ik naar uit", vertelt de schaatser via zijn ploeg.

N'tab werd vier keer Nederlands kampioen op de 500 meter. Hij veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK afstanden, maar wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026.

Volgens coach Ten Hove heeft N'tab een belangrijke rol binnen de ploeg. "Dai Dai is een ontzettend belangrijke kracht in onze sprinttrein. Hij heeft afgelopen seizoen veel pech gehad doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen heeft hij een ontzettend hoog niveau laten zien."