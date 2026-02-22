ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BuZa aan Nederlanders in Mexico na dood drugsbaas: blijf binnen

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 23:09
anp220226164 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Mexico voor bendegeweld. Zondag heeft de Mexicaanse politie de beruchte drugsbaas El Mencho gedood, waarna het op diverse plekken onrustig is geworden.
Het ministerie waarschuwt voor onrust in de deelstaten Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas, Guerrero en Tamaulipas. "Er zijn wegblokkades en onveilige situaties door geweld van kartels", aldus het departement, dat mensen in die staten oproept zo veel mogelijk binnen te blijven. Ook zegt het ministerie dat de situatie snel kan veranderen en dat mensen ook alert moeten zijn in andere deelstaten.
De Amerikaanse ambassade in Mexico heeft voor haar landgenoten eveneens een veiligheidswaarschuwing afgegeven. Ook Amerikanen wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

anp220226006 1

Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

Loading