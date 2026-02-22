BuZa aan Nederlanders in Mexico na dood drugsbaas: blijf binnen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Mexico voor bendegeweld. Zondag heeft de Mexicaanse politie de beruchte drugsbaas El Mencho gedood, waarna het op diverse plekken onrustig is geworden.

Het ministerie waarschuwt voor onrust in de deelstaten Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas, Guerrero en Tamaulipas. "Er zijn wegblokkades en onveilige situaties door geweld van kartels", aldus het departement, dat mensen in die staten oproept zo veel mogelijk binnen te blijven. Ook zegt het ministerie dat de situatie snel kan veranderen en dat mensen ook alert moeten zijn in andere deelstaten.

De Amerikaanse ambassade in Mexico heeft voor haar landgenoten eveneens een veiligheidswaarschuwing afgegeven. Ook Amerikanen wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven.