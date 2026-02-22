ECONOMIE
Olympische vlam uit, Milaan geeft Spelen over aan Franse Alpen

Sport
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 23:08
anp220226163 1
VERONA (ANP) - De 25e editie van de Winterspelen van Milaan is voorbij. De olympische vlam in de historische Arena di Verona, een Romeins amfitheater, werd even voor 23.00 uur gedoofd.
Kirsty Coventry, die een jaar geleden Thomas Bach opvolgde als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, keek terug op een geslaagd evenement. De Zimbabwaanse oud-zwemster droeg na haar toespraak de olympische vlag over aan de organisatoren van de volgende Winterspelen, in 2030 in de Franse Alpen.
Kort voor de sluitingsceremonie namen enkele honderden mensen in Verona deel aan een demonstratie tegen hoge huisprijzen en de milieu-impact van de Spelen. Verder waren er geen verstoringen of bijzonderheden.
Record
In totaal stonden deze Spelen 116 medaille-onderdelen op het programma, tegenover 109 bij de vorige Winterspelen in Beijing en 102 bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Nederland won tien onderdelen en zorgde daarmee voor een record. Bij de vorige drie Winterspelen kwamen de sporters van TeamNL nog uit op acht gouden plakken.
Shorttrackster Xandra Velzeboer en langebaanschaatser Jorrit Bergsma droegen bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag.
