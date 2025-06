Macron noemt militair omverwerpen regime Iran vergissing

KANANASKIS/PARIJS (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat het een enorme vergissing zou zijn te proberen het Iraanse regime militair omver te werpen. Volgens het Franse staatshoofd leidt dat tot chaos. Er zou naar een diplomatieke oplossing moeten worden gezocht.

Macron sprak tijdens de top van de G7 in het westen van Canada. President Donald Trump verliet de top eerder dan gepland en is in het Witte Huis gaan overleggen welke rol de VS moeten spelen nu Israël en Iran elkaar bestoken. Hij zou geneigd zijn Israël militair meer bij te staan met aanvallen op Iran.

De Franse regering wil zich volgens buitenlandminister Jean-Noël Barrot samen met Duitsland en Groot-Brittannië inspannen voor een oplossing van het conflict door onderhandelingen. Hij wees erop dat de drie landen met succes hebben gewerkt aan een internationaal akkoord in 2015 over beperking van het nucleaire programma van Iran.

De volgende top van de G7 is volgens Macron in 2026 in Évian-les-Bains.