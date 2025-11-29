Schaatsster Leerdam raakt gewond bij aanrijding

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam is gewond geraakt door een aanrijding met een automobilist die volgens haar bezig was met zijn telefoon achter het stuur. Op beelden op TikTok laat ze een wond op haar kin en opengeschaafde arm zien.

"Aan de man die op zijn stomme, kleine telefoon zat terwijl hij aan het rijden was en mij van de weg heeft gereden", schrijft de 26-jarige schaatsster op TikTok. "Hij kwam uit de andere richting en reed aan mijn kant van de weg. Hij mag van geluk spreken dat ik taai ben."

Leerdam wil dit seizoen schitteren op de Winterspelen, die op 6 februari in Milaan en Cortina d'Ampezzo van start gaan. Ze moet zich eind december tijdens een kwalificatietoernooi in Heerenveen voor de Spelen kwalificeren. Ze eindigde op de vorige Winterspelen als tweede op de 1000 meter.