Kamer en kabinet boos over bekladding Nationaal Monument

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 8:19
DEN HAAG (ANP) - Kabinet en Kamerleden reageren boos op de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam op de dag dat Nederland de doden van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen herdenkt. "Walgelijk", twitterde staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken, VVD).
Schoonmaakploegen zijn maandagochtend bezig de bekladdingen te verwijderen, bevestigt de politie. Het monument is ontsierd met een rode substantie. Onder meer het woord 'genocide' is erop gespoten, ziet een ANP-fotograaf. De politie kon nog niet zeggen wanneer en door wie de bekladdingen zijn aangebracht. Dat wordt onderzocht.
Ook Tweede Kamerleden tonen zich verontwaardigd. "Ronduit schandalig", vindt CDA-Tweede Kamerlid Tijs van den Brink de actie. "Wie zelfs op deze dag geen respect kan opbrengen voor onze gevallenen, overschrijdt een duidelijke grens. Herdenken vraagt om waardigheid, stilte en respect."
Chris Stoffer van de SGP vindt het besmeuren van het monument "te triest voor woorden. Hoe diep kun je zinken". En Nicole Moinat van de Groep Markuszower vindt het "in en in respectloos".
