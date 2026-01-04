ECONOMIE
BuZa: tot nu toe geen hulpverzoeken van Nederlanders in Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 13:52
anp040126077 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen in Venezuela. Ook van Nederlanders op de eilanden die deel uitmaken van het Nederlandse Koninkrijk heeft BuZa geen aanvragen gekregen voor consulaire hulp, waar mensen om kunnen vragen bij noodsituaties.
Meerdere heen- en terugvluchten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn geannuleerd door de situatie in Venezuela. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep Nederlanders in Venezuela eerder al op om aan familie en vrienden te laten weten dat ze oké zijn. Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze hierom vragen bij het ministerie of hun reisorganisatie. Het ministerie adviseerde Nederlanders om zich niet onnodig te verplaatsen.
