Weer minder asielaanvragen in Duitsland

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 13:21
BERLIJN (ANP/DPA) - Steeds minder mensen vragen asiel aan in Duitsland. Het ging volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken om ruim 113.000 nieuwe asielaanvragen in 2025, veel minder dan een jaar eerder. Toen betrof het bijna 230.000 aanvragen en in 2023 circa 329.000.
Het gaat bij de cijfers van het ministerie om eerste asielaanvragen. Het komt ook voor dat asielzoekers na een afwijzing later nog een aanvraag doen, bijvoorbeeld omdat omstandigheden zijn veranderd. Het totale aantal aanvragen valt dus hoger uit.
Experts noemen meerdere redenen voor het dalende aantal asielaanvragen, zoals de Duitse grenscontroles. Ook komen er minder mensen uit Syrië nu het regime van dictator Assad is verdreven. Daarnaast kan beleid in andere EU-landen invloed hebben.
