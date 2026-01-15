ECONOMIE
Calamiteitenhospitaal Utrecht gesloten, 1 gewonde behandeld

door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 20:21
UTRECHT (ANP) - Het calamiteitenhospitaal in Utrecht is weer gesloten. Het UMC Utrecht opende het hospitaal donderdagmiddag wegens de explosie in het centrum van de stad. In het calamiteitenhospitaal is één patiënt behandeld.
De veiligheidsregio meldde eerder dat er vier gewonden naar het calamiteitenhospitaal waren gebracht, maar dat klopt dus niet. Waar de overige drie slachtoffers terecht zijn gekomen, weet een woordvoerster van het UMC Utrecht niet. Dat het calamiteitenhospitaal dicht is, betekent overigens niet per se dat de patiënt weer thuis is. Het kan zijn dat deze persoon is opgenomen in het reguliere ziekenhuis. Over de toestand van patiënten doet UMC Utrecht nooit uitspraken, aldus de woordvoerster.
