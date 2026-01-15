ECONOMIE
Vijf medewerkers Slachtofferhulp in Utrecht na explosie

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 20:25
anp150126215 1
UTRECHT (ANP) - Slachtofferhulp Nederland is met vijf medewerkers aanwezig op de locatie waar gedupeerden van de explosie in Utrecht worden opgevangen. Dat meldt een woordvoerder.
"Onze getrainde medewerkers zullen daar een direct aanspreekpunt zijn voor slachtoffers en getuigen", laat zij weten. "We zorgen voor een eerste opvanggesprek, geven uitleg over wat er gaat gebeuren en bieden rust en veiligheid. Daarnaast blijven we beschikbaar voor hulpvragen."
Momenteel worden getroffen buurtbewoners opgevangen in het Utrechtse hotel Karel V.
