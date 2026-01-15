ECONOMIE
Witte Huis: Iran schort 800 executies op onder druk van Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 20:20
anp150126213 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Iran heeft onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump 800 executies opgeschort, meldt het Witte Huis. Trump waarschuwde Iran eerder voor "ernstige gevolgen" als het regime zou doorgaan met het doden van demonstranten.
"De president begrijpt dat vandaag 800 executies die gisteren gepland waren en zouden plaatsvinden, zijn stopgezet", zei persvoorlichter Karoline Leavitt op een persconferentie. Ze leverde daar geen bewijs voor. "Alle opties blijven open voor de president", voegde ze eraan toe.
In Iran zijn al wekenlang grootschalige antiregeringsprotesten gaande, die hardhandig worden neergeslagen door het regime. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij al duizenden doden gevallen.
