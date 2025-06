Californië klaagt Trump aan om inzet Nationale Garde Los Angeles

SACRAMENTO (ANP) - De Amerikaanse staat Californië begint een rechtszaak tegen de federale overheid in Washington om het bevel van president Donald Trump om de Nationale Garde in te zetten in Los Angeles. Dat meldt gouverneur Gavin Newsom op sociale media. De autoriteiten in de metropool verwachten voor de vierde opeenvolgende dag protesten tegen het immigratiebeleid van de regering-Trump. Eerder leidden die tot botsingen tussen demonstranten en politie.

Honderden leden van de Nationale Garde arriveerden zondag in Los Angeles. Zij werden dezelfde dag ingezet tegen de demonstranten, die onder meer stellen dat de immigratiediensten tijdens huiszoekingen ook legale immigranten arresteren.

Er worden protesten tegen Trumps immigratiebeleid verwacht in meer dan twaalf steden in het land, meldt The New York Times. Een daarvan is in de Californische hoofdstad Sacramento, waar de Service Employees International Union of California aankondigde te demonstreren na de arrestatie van een prominente vakbondsleider.