Cambodja sluit per direct grenzen met Thailand

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 13:23
PHNOM PENH (ANP/AFP) - Cambodja sluit tot nader order alle grenzen met Thailand vanwege de oplopende conflicten met dat land in de grensregio. Dat meldt het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
Volgens Cambodja voerde Thailand zaterdagochtend opnieuw aanvallen uit op het betwiste grensgebied, ondanks een eerder door de VS afgekondigd staakt-het-vuren. Beide landen ontkennen dat er sprake is van een bestand. Het Thaise ministerie van Defensie claimt zaterdag op zijn beurt dat vier Thaise militairen zouden zijn omgekomen bij nieuwe gevechten in de regio.
