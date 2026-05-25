Israël draagt Libanezen in zuiden op veilig onderkomen te zoeken

JERUZALEM (ANP) - Israël heeft de evacuatie bevolen van de inwoners van tien plaatsen in het zuiden van Libanon, in de regio's Nabatieh en Jezzine. "In het licht van de schendingen van de afspraken van het bestand door de terreurorganisatie Hezbollah, ziet de Israëlische krijgsmacht zich gedwongen met geweld op te treden. Het doel is niet jullie te schaden", aldus legerzegsman Avichay Adraee tegen de inwoners van het gebied.

Eerder op maandag meldde Al Jazeera al op gezag van het Libanese staatspersbureau NNA dat in het district Nabatieh drie personen waren omgekomen. Onduidelijk is of het gaat om dezelfde aangekondigde aanval, of om een losstaand voorval.