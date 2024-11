Campagne tegen geweld tegen vrouwen, met films en oranje gebouwen

DEN HAAG (ANP) - In het hele land worden gebouwen de komende weken oranje verlicht. Dat maakt deel uit van Orange the World, een internationale campagne om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Ongeveer elke acht dagen wordt een vrouw in Nederland om het leven gebracht, vaak door een partner, een ex of iemand die is afgewezen.

De campagne start maandag op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en eindigt op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. In Rotterdam, Almere, Amersfoort, Deventer en Bussum wordt de film Het ligt aan mij vertoond. In Deventer en Bussum gebeurt dat in een vrachtwagen van Wim Hertgers. Zijn dochter werd vorig jaar in Winterswijk vermoord door haar ex. In andere steden zijn ook films over geweld tegen vrouwen te zien. Rotterdam maakt bekend welke kunstenaar een monument over femicide (vrouwenmoord) mag maken. Het beeld wordt een eerbetoon aan de 16-jarige Hümeyra, die in december 2018 in de fietsenkelder van haar school werd doodgeschoten door een man die haar stalkte.

Gebouwen die oranje kleuren, zijn onder meer het Academiegebouw en het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen, de Sassenpoort in Zwolle, Hotel de Wereld in Wageningen, de Koornbeursbrug in Leiden, de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude, de Cuneratoren in Rhenen, het monument voor de anticonceptiepil in Oss en de Wilhelminabrug in Deventer.

Volgens Orange the World krijgt wereldwijd één op de drie vrouwen te maken met geweld. Per dag sterven 137 vrouwen door femicide, oftewel vijf tot zes vrouwen per uur. Organisator UN Women Nederland zegt dat de kleur oranje symbool staat voor "een opkomende zon, dageraad van een wereld zonder geweld tegen vrouwen".