Centrumlinkse Yamandú Orsi nieuwe president van Uruguay

MONTEVIDEO (ANP) - De centrumlinkse politicus Yamandú Orsi is verkozen tot nieuwe president van Uruguay. Eerder kwam dit al naar voren in exitpolls, maar nadat meer dan negentig procent van de stemmen is geteld, is Orsi officieel verkozen, meldt het kiesgerechtshof van Uruguay. Hij won van zijn centrumrechtse rivaal Álvaro Delgado.

Delgado bekende zijn nederlaag al eerder op de avond. "Vandaag hebben Uruguayanen bepaald wie het presidentschap van de republiek zal bekleden. En ik wil hier, samen met iedereen van de coalitie Yamandú Orsi een grote knuffel en groet sturen", zei Delgado in een toespraak.