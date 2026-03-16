Campagne tegen oplichting levert identiteit van 14 verdachten op

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 15:36
anp160326160 1
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft de identiteit van veertien mensen die worden verdacht van oplichting achterhaald. Zij waren te zien in een campagne die op 9 maart van start ging, waarbij de foto's van honderd verdachten van oplichting gepubliceerd zijn. De verdachten worden nu onherkenbaar getoond. De mensen van wie de identiteit nog onbekend is, worden vanaf 23 maart herkenbaar getoond.
De campagne is onderdeel van de aanpak van nepagenten en helpdeskfraude. Het aantal incidenten waarbij iemand zich uitgaf als politiemedewerker steeg in 2025 naar ruim 13.000. Het aantal slachtoffers van helpdeskfraude ligt volgens de politie nog veel hoger. Slachtoffers zijn volgens de politie vaak oudere en kwetsbare mensen.
De politie doet geen uitspraak over wat er met de veertien mensen gebeurt. Een woordvoerder meldt dat de politie "soms" direct aanhoudingen kon verrichten en dat in andere gevallen eerst nog verder onderzoek wordt gedaan.
POPULAIR NIEUWS

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

