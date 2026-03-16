ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bank of New York weigert commentaar na explosie Zuidas

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 15:37
anp160326161 1
AMSTERDAM (ANP) - De Bank of New York Mellon weigert commentaar te geven op de explosie bij zijn vestiging aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van zondag op maandag. Dat heeft een woordvoerster van de Amerikaanse bank laten weten.
Eerder op de dag bevestigde de politie dat er een explosie had plaatsgevonden bij bedrijfsgebouw het Atrium, waarin de bank is gevestigd. Daarbij vielen geen gewonden. Op sociale media ging ook een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij een gebouw dat lijkt op het kantorencomplex. Daarin werd de naam van de bank genoemd, samen met een oproep in het Engels: "In de naam van Allah, neem onmiddellijk afstand van alle Amerikaanse en zionistische faciliteiten."
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die niet ver daarvandaan kantoor houdt, stelt het politieonderzoek af te wachten. Een woordvoerder van de brancheorganisatie zegt "over onvoldoende informatie" te beschikken voor het beantwoorden van verdere vragen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

Loading