Bank of New York weigert commentaar na explosie Zuidas

AMSTERDAM (ANP) - De Bank of New York Mellon weigert commentaar te geven op de explosie bij zijn vestiging aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van zondag op maandag. Dat heeft een woordvoerster van de Amerikaanse bank laten weten.

Eerder op de dag bevestigde de politie dat er een explosie had plaatsgevonden bij bedrijfsgebouw het Atrium, waarin de bank is gevestigd. Daarbij vielen geen gewonden. Op sociale media ging ook een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij een gebouw dat lijkt op het kantorencomplex. Daarin werd de naam van de bank genoemd, samen met een oproep in het Engels: "In de naam van Allah, neem onmiddellijk afstand van alle Amerikaanse en zionistische faciliteiten."

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die niet ver daarvandaan kantoor houdt, stelt het politieonderzoek af te wachten. Een woordvoerder van de brancheorganisatie zegt "over onvoldoende informatie" te beschikken voor het beantwoorden van verdere vragen.