Campagneleiders noemen SBS-debat sleutelmoment in campagne

DEN HAAG (ANP) - Meerdere campagneleiders noemen het SBS-debat een belangrijk sleutelmoment in de verkiezingscampagne bij de door Stichting Machiavelli georganiseerde terugblik. Het was de eerste "confrontatie" met Geert Wilders, licht CDA-campagneleider Bart van den Brink toe. Dat moment was uitgesteld, omdat de PVV-leider eerdere debatten bij Radio 1 en RTL had afgezegd met veiligheidszorgen als reden.

Bij het SBS-debat werd Wilders van alle kanten aangevallen. Partijleiders verweten de PVV-leider dat hij als grootste partij in de coalitie niet had geleverd op migratie. Silvio Erkens van de VVD merkte op dat bij Wilders "het wedstrijdritme er nog niet in zat". De andere lijsttrekkers hadden er al meerdere debatten op zitten. Ook verschenen ze regelmatig bij media, terwijl Wilders de meeste uitnodigingen afsloeg.

Dat het drie tegen een was bij het debat was geen afgesproken werk volgens de campagneleiders van VVD, GroenLinks-PvdA en CDA, de andere partijen die bij het SBS-debat waren.

D66 niet uitgenodigd

D66-leider Rob Jetten was op basis van de peilingen niet uitgenodigd bij het SBS-debat, terwijl zijn partij uiteindelijk flink won. Robert van Asten van D66 vond dat jammer, maar "fair".

Die afwezigheid had ook een voordeel voor D66, denkt Van den Brink van het CDA. Eerder bij het RTL-debat kreeg Jetten het verwijt van Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA dat hij had staan "jokken" over het niet toelaten van nieuwe medicijnen aan het basispakket dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Jetten bleef volhouden dat nieuwe medicijnen er wel bij konden, terwijl hij bij het Centraal Planbureau (CPB) wel degelijk had doorgegeven dat niet te doen. Door de afwezigheid van Jetten bij het debat is "die bal niet verder gerold", analyseert Van den Brink.