Duitse buitenlandminister Wadephul brengt eerste bezoek aan Syrië

door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:01
BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul reist voor het eerst naar Syrië. Dat meldt zijn ministerie. De delegatie zal daar onder meer spreken met president Ahmed al-Sharaa. Duitsland was eerder de drijvende kracht achter het opheffen van Europese sancties tegen Syrië, die waren ingesteld tijdens het autoritaire bewind van president Bashar al-Assad.
"De Syriërs zijn een nieuw tijdperk binnengetreden", citeert het ministerie Wadephul. Na de burgeroorlog staat Syrië volgens Wadephul voor "immense uitdagingen". Duitsland wil er daarom aan bijdragen dat "alle burgers - ongeacht gender, religieuze, etnische of sociale achtergrond - een waardig en veilig leven" krijgen.
Wadephuls voorganger Annalena Baerbock heropende tijdens een bezoek aan Damascus in mei al de ambassade in het land. Die was dertien jaar gesloten. Afgelopen week maakte ook buurland Turkije bekend weer een ambassade in Syrië te openen.
