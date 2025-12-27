ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Miljoen mensen in Kyiv nog zonder stroom na aanvallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 19:19
anp271225092 1
KYIV/MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - In Kyiv en omgeving hebben 1 miljoen mensen volgens een Oekraïense energiemaatschappij nog steeds geen stroom na de Russische aanvallen van zaterdagochtend. In de regio wonen naar schatting 3 miljoen mensen. De temperatuur is volgens weerberichten 1 graad Celsius en zakt zondag en komende week naar temperaturen voortdurend onder nul.
Rusland en Oekraïne bestoken elkaar dagelijks met drones en raketten. De Oekraïense leider Zelensky zegt dat de Russische beschietingen aangeven dat het Kremlin geen vrede wil. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, heeft zaterdag melding gemaakt van het neerhalen van acht Oekraïense drones boven Moskou in drie uur tijd en elf andere Oekraïense drones buiten de stad op weg naar Moskou.
Rusland heeft melding gemaakt van de verovering van Myrnohrad en Hoeljajpole. Myrnohrad lag vrijwel omsingeld achter de stad Pokrovsk die al in Russische handen was. Hoeljajpole ligt 100 kilometer zuidwestelijker.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

De dubbele nederlaag van Jutta en Jake

607eeea5a8e80b13cd079f0f_Val-d-Isere-resort-main

De grote angst van skigebieden in de Alpen

98214390_m

Hoe deze simpele truc met bakpapier en een vaatwastablet je oven (bijna) vanzelf weer glimmend schoon krijgt

0b226c450798410ac541646c86ec31afd840e5beab817a5d84fa821e7db61981ec84c3b4a3f072a7a2e1899c9fb06c6e1927af751ab2959b1dcebf6b499b34f83d782d640142a97fafc5405487cf41a5bbed0a9a323232a3a46b55603a596ba0c029a819788f8e1b33b2c23e69c9d763

Waarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeft

ANP-538847597

De stille recessie onder zzp'ers: terwijl de economie nog groeit, daalt hun inkomen

anp261225112 1

Superman Trump: Zelensky heeft niets totdat ik akkoord ga

Loading