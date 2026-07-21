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Canada sluit zich aan bij Europees-Japanse defensiesamenwerking

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:35
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OTTAWA (ANP/RTR) - Canada sluit zich aan bij het Brits-Italiaans-Japanse project om een opvolger te ontwikkelen voor de gevechtstoestellen Eurofighter Typhoon en Mitsubishi F-2, het Global Combat Air Programme (GCAP). Binnen dat internationale samenwerkingsproject krijgt het de rol van waarnemersstaat, waarmee het inzicht krijgt in zaken als de technologische vernuftigheden van het toestel en de levering daarvan wanneer de 'Tempest' klaar is. Ottawa draagt als waarnemersstaat niet financieel bij aan het programma.
De Canadese premier Mark Carney kondigde eerder aan minder van het Canadese defensiebudget te willen steken in materieel van Amerikaanse makelij. "De dagen dat ons defensieapparaat van iedere dollar 70 dollarcent aan de Verenigde Staten spendeert, zijn voorbij", zo zei Carney in april.
Naast het GCAP is er binnen Europa ook nog het Future Combat Air System, een samenwerking tussen Duitsland, Frankrijk en Spanje waaruit eveneens een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen moet voortvloeien.
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