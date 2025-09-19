Canada weigert toegang aan rapgroep Kneecap

TORONTO (ANP) - De Canadese overheid weigert de Noord-Ierse rapgroep Kneecap toegang tot het land omdat de groep "openlijk steun betuigt aan terroristische organisaties". Dat maakte het Canadese parlementslid en parlementair secretaris voor misdaadbestrijding Vince Gasparro vrijdag bekend in een video op X.

"Namens de Canadese regering maak ik bekend dat we, op advies van onze ambtenaren, hebben besloten dat de groep Kneecap niet in aanmerking komt om ons land binnen te komen", schrijft Gasparro bij het bericht. "De groep heeft politiek geweld aangemoedigd en openlijk steun betuigd aan terroristische organisaties zoals Hezbollah en Hamas", zei hij in de video. De rapgroep zou volgende maand optreden in Toronto en Vancouver.

Liam Óg Ó Hannaidh, lid en medeoprichter van Kneecap die optreedt onder de naam Mo Chara, wordt in het Verenigd Koninkrijk beschuldigd van terrorisme. Hij zou tijdens een optreden in Londen met een Hezbollah-vlag hebben gezwaaid.