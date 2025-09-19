ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Canada weigert toegang aan rapgroep Kneecap

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 19:34
anp190925195 1
TORONTO (ANP) - De Canadese overheid weigert de Noord-Ierse rapgroep Kneecap toegang tot het land omdat de groep "openlijk steun betuigt aan terroristische organisaties". Dat maakte het Canadese parlementslid en parlementair secretaris voor misdaadbestrijding Vince Gasparro vrijdag bekend in een video op X.
"Namens de Canadese regering maak ik bekend dat we, op advies van onze ambtenaren, hebben besloten dat de groep Kneecap niet in aanmerking komt om ons land binnen te komen", schrijft Gasparro bij het bericht. "De groep heeft politiek geweld aangemoedigd en openlijk steun betuigd aan terroristische organisaties zoals Hezbollah en Hamas", zei hij in de video. De rapgroep zou volgende maand optreden in Toronto en Vancouver.
Liam Óg Ó Hannaidh, lid en medeoprichter van Kneecap die optreedt onder de naam Mo Chara, wordt in het Verenigd Koninkrijk beschuldigd van terrorisme. Hij zou tijdens een optreden in Londen met een Hezbollah-vlag hebben gezwaaid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

shutterstock_347657996

De grote verschillen tussen saaie en interessante mensen

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

afp_68c2a997b715-1757587863

Charlie Kirk: controversiële uitspraken over LGBTQ+ gemeenschap

shutterstock_2547736709

Gedachtenlezen wordt simpel met deze 8 tips

sun-heart

De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

Loading