Iran zegt dat het nog niet te laat is om sancties te voorkomen

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Volgens Iran is er nog tijd om te voorkomen dat het land weer komt te lijden onder internationale sancties. De VN-Veiligheidsraad stemde vrijdag tegen een voorstel om die strafmaatregelen te schrappen, waardoor die in principe aan het eind van deze maand ingaan. Maar de Iraanse ambassadeur bij de VN, Amir Saeid Iravani, zegt dat er nog een kans is om een deal te sluiten.

"Deze beslissing verzwakt de diplomatie", stelt Iravani, die de stemming "overhaast, onnodig en onwettig" noemde. "Maar de deur naar diplomatie is nog niet gesloten." Volgens de ambassadeur zal de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, volgende week naar New York komen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zal dan ook spreken met zijn Europese ambtgenoten.

Araghchi heeft de afgelopen weken al vaker gesproken met ministers uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar dat heeft weinig vooruitgang opgeleverd.