ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran zegt dat het nog niet te laat is om sancties te voorkomen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 19:33
anp190925194 1
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Volgens Iran is er nog tijd om te voorkomen dat het land weer komt te lijden onder internationale sancties. De VN-Veiligheidsraad stemde vrijdag tegen een voorstel om die strafmaatregelen te schrappen, waardoor die in principe aan het eind van deze maand ingaan. Maar de Iraanse ambassadeur bij de VN, Amir Saeid Iravani, zegt dat er nog een kans is om een deal te sluiten.
"Deze beslissing verzwakt de diplomatie", stelt Iravani, die de stemming "overhaast, onnodig en onwettig" noemde. "Maar de deur naar diplomatie is nog niet gesloten." Volgens de ambassadeur zal de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, volgende week naar New York komen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zal dan ook spreken met zijn Europese ambtgenoten.
Araghchi heeft de afgelopen weken al vaker gesproken met ministers uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar dat heeft weinig vooruitgang opgeleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

shutterstock_347657996

De grote verschillen tussen saaie en interessante mensen

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

afp_68c2a997b715-1757587863

Charlie Kirk: controversiële uitspraken over LGBTQ+ gemeenschap

shutterstock_2547736709

Gedachtenlezen wordt simpel met deze 8 tips

sun-heart

De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

Loading