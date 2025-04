Canadese premier na overwinning: Trump wil ons breken

OTTAWA (ANP) - De Canadese premier Mark Carney heeft na de verkiezingsoverwinning van zijn Liberale Partij hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. "President Trump wil ons breken, zodat Amerika ons kan bezitten", zei de voormalige centrale bankier in een overwinningsspeech.

"Ik waarschuw al maanden dat Amerika uit is op ons land en onze hulpbronnen", zei Carney. Toen zijn toehoorders "nee" en "nooit" schreeuwden, waarschuwde de premier dat het niet gaat om "loze dreigementen".

Trump wil buurland en belangrijke handelspartner Canada inlijven als 51e staat en kwam met handelsmaatregelen. Carney zei dat Trump niet zal slagen in zijn opzet, maar waarschuwde ook dat "we moeten erkennen dat onze wereld fundamenteel is veranderd".

De partij van de premier stond tot januari nog op flinke achterstand in de peilingen. Dat Trump openlijk aast op Canada, wordt genoemd als een van de redenen dat de partij alsnog won. Veel kiezers zagen Carney als de beste kandidaat om het tegen Trump op te nemen.