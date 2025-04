SBS 6 verspreidt complottheorie: ‘André Hazes jr. getrouwd met Mo’

Het SBS 6-programma Shownieuws verspreidt een complottheorie over André Hazes jr. en Monique Westenberg. Ze zouden op vakantie niet hun relatie hebben verbroken, maar zijn getrouwd.

De makers van het SBS 6-programma Shownieuws twijfelen eraan, want die hebben een artikel gepubliceerd over een complottheorie die rondgaat over deze breuk. Volgens de showrubriek zijn de volgers van André en Monique er namelijk overtuigd dat er geen sprake is van een breuk, maar juist van een bruiloft. Een geheime bruiloft.