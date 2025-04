Dopingschorsing voor Australische dubbelspecialist Purcell

CANBERRA (ANP/RTR) - De Australische dubbelspecialist Max Purcell is voor achttien maanden geschorst om een overtreding van de dopingregels. De tweevoudig grandslamwinnaar (27) kreeg eind 2023 op twee momenten te veel vitamines via een infuus, waarna hij er afgelopen december zelf voor koos alvast een schorsing uit te zitten. Nu heeft antidopingorganisatie ITIA de totale duur vastgesteld op anderhalf jaar, waardoor Purcell tot juni volgend jaar niet mag tennissen.

Purcell kreeg 25 procent strafvermindering door zijn volledige medewerking. Hij is blij dat hij weer verder kan met zijn leven. "Ik kon nergens van genieten zonder aan deze zaak te denken en welke sanctie ik zou kunnen krijgen. Ik ben zo blij dat dit eindelijk voorbij is", schreef de winnaar van Wimbledon (2022) en US Open (2024) op sociale media.

Purcell zegt dat hij bij het krijgen van het infuus had aangegeven dat hij topsporter is en niet meer dan 100 milliliter mocht. Toch kwam er twee keer ruim 500 milliliter in zijn lichaam.