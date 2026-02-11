ECONOMIE
Canadese premier schort reis naar München op na schietincidenten

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 6:14
OTTAWA (ANP/RTR/AFP) - De Canadese premier Mark Carney heeft zijn geplande reis naar de Veiligheidsconferentie van München opgeschort vanwege de massaschietpartij van dinsdag in een afgelegen plaats in het westen van het land. Dat heeft zijn kantoor bekendgemaakt.
Carney had eerder aangekondigd van woensdag tot en met zondag in München te zijn.
Bij de schietpartij in Brits-Columbia, in het dorp Tumbler Ridge, kwamen tien mensen om het leven, inclusief de schutter, een vrouw. Zeven van de slachtoffers werden op een middelbare school neergeschoten.
Carney zei dat hij "diep geschokt" was door de "afschuwelijke" schietpartij.
