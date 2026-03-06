ECONOMIE
Canadese premier wil samenwerking met Japan versterken

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 14:08
anp060326127 1
TOKIO (ANP/AFP) - De Canadese premier Mark Carney beloofde vrijdag de defensiesamenwerking en economische veiligheid met Tokio te versterken. Dat deed hij tijdens het Japanse deel van zijn rondreis door meerdere landen, die erop gericht is de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen.
"We versterken onze samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie door het delen van informatie, technologieoverdracht en samenwerking op het gebied van maritieme veiligheid", zei Carney tegen journalisten in een gezamenlijke verklaring met de Japanse premier Sanae Takaichi.
Voorafgaand aan hun ontmoeting meldden Japanse media dat beide partijen meer inlichtingen willen delen over Chinese en Russische cyberaanvallen en de gezamenlijke militaire oefeningen willen intensiveren.
Naast Japan bezocht Carney ook Australië en India. Met de reis wil Carney tegenwicht bieden aan wat hij omschrijft als "een tanende, door de VS geleide wereldorde". In Canberra riep Carney op tot meer samenwerking tussen "de middelgrote mogendheden".
