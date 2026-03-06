Limburg houdt vast aan 'nee' tegen nieuwe IJzeren Rijn-spoorlijn

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg blijft bij het standpunt geen nieuwe spoorverbinding voor goederentreinen tussen België en Duitsland over Limburgs grondgebied te willen. Die verbinding was er ooit via de zogenoemde IJzeren Rijn, een oude spoorlijn die al jaren buiten gebruik is. Met name vanuit België leeft de wens om een nieuw traject op te zetten via Limburg, maar de provincie en andere Limburgse overheden vinden dat de lasten voor omwonenden en de natuur niet opwegen tegen de baten.

De regio Midden-Limburg uitte deze week opnieuw zorgen over de spoorlijn, omdat het provinciebestuur die had opgenomen in zijn onlangs gepresenteerde toekomstvisie voor 2050. Daarin zet het college uiteen hoe Limburg er in 2050 uit kan komen te zien en met welke uitdagingen de provincie te maken krijgt, zoals een veel hogere energievraag en een vergrijzende bevolking. Nederland en België zijn al langere tijd in gesprek over de mogelijkheid van een spoorlijn voor goederentreinen door Limburg.

Een nieuwe IJzeren Rijn die vanuit België via Weert, Roermond en Venlo naar Duitsland gaat, de variant die 3RX wordt genoemd, is in de visie van de provincie opgenomen als mogelijk toekomstscenario. De overheden uit Midden-Limburg verzochten de provincie per brief om het spoortraject uit het document te schrappen. Volgens hen hebben onderzoeken uitgewezen dat de aanleg van het tracé ruim 1,2 miljard euro zou kosten en dat de investeringen economisch weinig opleveren. "Daarom vinden wij de realisatie van de IJzeren Rijn maatschappelijk en economisch onverantwoord."

Volgens gedeputeerde Michael Theuns (CDA) is Limburg niet van mening veranderd over de plannen voor een nieuwe spoorlijn. "Wij willen die kant ook niet op", zei hij over de zorgen van de regio. "Dat blijft ons standpunt en dat zullen wij blijven uitdragen. Maar dat is iets anders dan je ogen sluiten voor het feit dat die ontwikkeling ooit buiten ons om zou kunnen gebeuren. En wat is dan het perspectief voor Limburg, hoe handel je dan?" Theuns benadrukte dat een nieuwe IJzeren Rijn is opgenomen in de toekomstvisie om duidelijk te maken waarmee Limburg de komende jaren te maken kan krijgen.