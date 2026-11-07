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Brand pakt alsnog Europese titel veldrijden na straf Schreiber

Sport
door anp
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ZEDDAM (ANP) - Lucinda Brand heeft alsnog de Europese titel veldrijden gewonnen na de deklassering van Marie Schreiber. De Luxemburgse, die de sprint won, was volgens de jury van haar lijn afgeweken in de sprint. Daarop is ze teruggezet naar de tweede plaats. Ceylin del Carmen Alvarado werd derde.
Schreiber kwam als eerste de finishstraat op met Lucinda Brand in haar wiel. Alvarado was door een val achterop geraakt. In de sprint ging de Luxemburgse licht naar links, waarop Brand even moest inhouden. De Luxemburgse kwam daarna als eerste over de finish. De jury besloot echter om de uitslag aan te passen.
Voor Brand is het de tweede Europese titel, nadat ze in 2021 ook won. Schreiber zou de eerste niet-Nederlandse winnares zijn geworden na acht Nederlandse Europese kampioenen.
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