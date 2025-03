Cao-overleg van bonden met ziekenhuizen geklapt, mogelijk acties

UTRECHT (ANP) - Het cao-overleg tussen de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden FNV, NU'91, CNV en FBZ is vrijdagavond laat vastgelopen, melden de FNV en NU'91. De bonden sluiten niet uit dat er collectieve acties volgen nu er nog geen zicht is op een nieuwe cao waarin de bonden onder meer om een loonstijging van 7 procent vragen.

"Na zes ronden van onderhandelen zijn wij buitengewoon teleurgesteld en komen tot de conclusie dat de NVZ niet bereid is om te komen tot aanvaardbare verbeteringen voor de 220.000 ziekenhuismedewerkers", stelt de FNV. De NVZ was vrijdagavond niet bereikbaar.

Naast een loonsverhoging willen de bonden onderhandelen over het verbeteren van de onregelmatigheidstoeslag, verhoging van de stagevergoeding, rustperiodes na oproep in bereikbaarheidsdienst en het aanbieden van een RVU-regeling na pensioendatum.

Reistijd

Volgens de bonden wil de NVZ nu niet verder gaan dan een loonstijging van 4 procent voor 2025 en 2 procent voor 2026. Daarnaast wil de NVZ dat de werkgever een andere standplaats kan aanwijzen voor medewerkers, wat kan betekenen dat zij een langere reistijd hebben.

"Wij willen het werk in de ziekenhuizen aantrekkelijk houden, de voorstellen van NVZ helpen daar niet bij", aldus de bonden. "Daarom gaan we nu in overleg met onze achterban. Op korte termijn komen wij met informatie over verdere stappen waarbij wij collectieve acties niet uitsluiten."