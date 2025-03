Skeletonster Bos ook na drie heats leider op WK

LAKE PLACID (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos ligt met een heat te gaan op koers voor de wereldtitel. De 31-jarige Edese zette in Lake Placid met een baanrecord van 54,49 de beste tijd neer in de derde heat en vergrootte haar voorsprong licht.

Bos heeft na drie runs een totaaltijd van 2.45,36. Ze heeft een voorsprong van 0,28 seconde op Anna Fernstädt uit Tsjechië. De Amerikaanse Mystique Ro staat derde op 0,44 seconde. Titelverdedigster Hallie Clarke uit Canada zakte van de derde naar de vijfde positie en heeft een achterstand van 0,76 seconde.

Bos veroverde op het WK van 2023 in Sankt Moritz zilver. Dat is de enige WK-medaille van de skeletonster, die op de Spelen van Beijing in 2022 brons veroverde.

Later vrijdag volgt de vierde en laatste heat.