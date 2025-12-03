ECONOMIE
CARE breidt noodhulp in Gaza uit naar noorden

door anp
woensdag, 03 december 2025 om 6:06
GAZA-STAD (ANP) - CARE gaat de komende weken de hulpverlening in de Gazastrook uitbreiden naar het noorden van het Palestijnse gebied. De hulporganisatie zegt dat er nu genoeg goederen beschikbaar zijn om medische basiszorg te bieden in het noorden van Gaza. Volgens CARE is de nood daar het hoogst.
CARE had al een eigen kliniek staan in Deir al-Balah, in het midden van Gaza. Vanaf daar gaan teams met zogenoemde mobiele klinieken naar het noorden om onder meer medicijnen uit te delen. Ook zullen ze onderzoeken hoe groot de ondervoeding onder de bevolking is.
De hulporganisatie spreekt van een positieve ontwikkeling. Dat deze stap nu mogelijk is, komt volgens CARE doordat er meer hulpgoederen beschikbaar zijn dan enkele weken geleden. Die komen onder meer via andere organisaties Gaza binnen (zoals UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie), maar er zijn ook meer goederen te koop op de commerciële markt.
Permanente kliniek
Toch blijft de toegang tot Gaza volgens CARE een groot probleem. "Labmateriaal, instrumenten en andere medische onderdelen komen nauwelijks door de grens", meldt de hulporganisatie. "Hierdoor kunnen teams niet altijd testen of behandelingen uitvoeren die eigenlijk nodig zijn."
CARE wil op termijn een permanente kliniek openen in het noorden van de Gazastrook, in plaats van mobiele klinieken waarmee de organisatie nu gaat werken. Veel Palestijnen die waren gevlucht uit het noorden, waar ook Gaza-Stad ligt, zijn na het ingaan van het staakt-het-vuren in oktober weer teruggekeerd. Daardoor is er veel behoefte aan zorg in dat gebied.
